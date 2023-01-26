السلطة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل ودعوة حماس والجهاد الى اجتماع عاجل..

القدس المحتلة/ سما/

قالت مصادر فلسطينية إن اجتماعا عقد بين اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اتخذ فيه عدد من القرارات الهامة ردا على ما حدث اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وذكرت قناة الغد قناة الغد إن من بين القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع إبلاغ الجانب الإسرائيلي بوقف السلطة الفلسطينية كافة أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على جريمة جنين.

واضافت "تقرر في الاجتماع الدعوة إلى اجتماع عاجل لمختلف الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس والجهاد الإسلامي لوضع خطوط عريضة، ردا على الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بعمليات تهويد ومشاريع استيطانية تصل لحد الضم الفعلي للضفة الغربية، وقتل حلم الدولة الفلسطينية التي يطالب الفلسطينيون بها على حدود عام 67".

كما تقرر في الاجتماع دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة والجنائية الدولية ومجلس الأمن ومؤسسات حقوق الإنسان للتحقيق فيما حدث اليوم في جنين من جرائم إسرائيلية أدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات.

وقلت مصادر فلسطينية إن هذه القرارات سوف يتم الإعلان عنها بصورة رسمية خلال مؤتمر صحفي سيعقد في تمام السادسة بتوقيت القدس المحتلة والقاهرة.

وذكرت أن هذه القرارات تم اتخاذها بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكون إسرائيل لم تلتزم باتفاق أوسلو ولم تلتزم بأي اتفاق ينص على قيام دولة فلسطين والانسحاب من أراضي 67.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي عن طريق اللجان المسؤولة بالتواصل مع إسرائيل بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله ردا على ما تقوم به من عمليات قتل وتشريد وهدم للمنازول وعمليات الاستيطان.