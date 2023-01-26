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جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدية على حدود غزة ووسط اسرائيل

الخميس 26 يناير 2023 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدية على حدود غزة ووسط اسرائيل



القدس المحتلة/ سما/

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الخميس " إن جيش الاحتلال قرر نشر القبة الحديدية في جنوب ووسط اسرائيل خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، رداً على أحداث مخيم جنين صباح اليوم".

وبحسب صحيفة هآرتس، فأن الجيش يفحص إمكانية تعزيزوحدات القبة الحديدية في الجنوب خشية إطلاق صواريخ من غزة.

من جهتها قالت صحيفة يديعوت احرونوت نقلاً عن مسؤول أمني "إسرائيلي":" نحن نستعد لسيناريوهات التصعيد، وقررنا رفع حالة التأهب - لا يُستبعد أن يأتي الرد من غزة".

واستشهد 10 مواطنين برصاص الاحتلال، في جـــريمة ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن عملية عسكرية كبرى أعلن الجيش تنفيذها في مخيم جنين صباح اليوم، أسفرت حتى اللحظة وفقاً لوزارة الصحة عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة عشرة آخرين بينهم حالات خطيرة.

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