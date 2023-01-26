الجهاد الاسلامي : لن نسمح للاحتلال المجرم بالتغول على الدم الفلسطيني والمقاومة أيديها على الزناد

غزة / سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، بأن أهلنا وشعبنا الفلسطيني في كل مكان في كتيبة جنين وعرين نابلس وفي كل مكان يمتشق المقاومون بنادقهم في الاتجاه الصحيح إلى صدر الاحتلال الصهيوني، موجهاً السلام للشهداء الأبرار والأسرى والجرحي وشعبنا الفلسطيني في جنين وفي نابلس والخليل وطولكرم وفي كل مكان توجد فيه مقاومة في مواجهة المحتل الصهيوني.

وقال القيادي حبيب، خلال وقفة نظمتها الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في مدينة غزة "شعبنا الفلسطيني اليوم يفجع من خلال هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال المجرم بحق شعبنا الأعزل الذي يرفض الاحتلال ويقاوم بصدوره العارية وبأدواته البسيطة الكيان المجرم، مشيراً إلى أن هذا القتل الكبير بحق أبنائنا ظاناً أنه بالتصعيد الكبير والقتل لشعبنا بأننا شعبنا سيستسلم ويرفع الراية البيضاء".

وأضاف :"أن هذه الدماء لن تذهب هدراً وهذه الدماء سترتوي بها الأرض وستخضر وستنبت ورداً وفي النهاية ستنبت وحرية لشعبنا وقدسنا ومسرى رسولنا محمد، وهذه الدماء هي وقود ثورتنا ووقود انتصارنا ووقود نهضتنا نحو الانعتاق من هذا الاحتلال ونحن بإذن الله ماضون، مهما بلغ القتل، ومن الممكن ان يقتل العدو الصهيوني ما يريد لكن لن يقتل روح الارداة وعنفوان الإرادة وشعبنا الفلسطيني ماضٍ بإذن الله في مقاومته وجهاده ولن تحط رحالة إلا في المسجد الأقصى وحينها سيفرح المؤمنون".

وأشار حبيب بأن الرسالة للعدو الصهيوني هي :"شعبنا الفلسطيني لن يسمح لك أيها الاحتلال المجرم بالتغول على الدم الفلسطيني وقتل المزيد من أبناء شعبنا، فالمقاومة وجدت للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقاومة أيديها على الزناد، والمقاومة ستنطلق بصواريخها ورصاصها عندما تشعر أنه من الضروري أن تنطلق ههذ الصواريخ لتأديب العدو الصهيوني.

وتابع :"المقاومة جاهزة في كل مكان وأيديها على الزناد ونقول لشعبنا في الضفة الغربية لا تجعلوا العدو الصهيوني أن يستفرد في جنين أو أن يستفرد في نابلس، أو بأي مدينة أو قرية من أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأردف حبيب قائلاً: "يجب أن ننهض جميعاً أيها الأحرار ضد العدو الصهيوني وأن نوقع خسائر فادحة به، لأننا ان لم نفعل ذلك وننهض ضد العدو فسيقتلنا العدو فرادى ويجد العدو فرصة لقتلكم، ومقاومتنا ماضية ولن تتوقف في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني ولن هذه القتل ولن ترهبنا هذه التهديدات التي يطلقها قادة الإجرام الصهيوني ، ومقاومتنا لن تتوقف إلا بعد دحر الاحتلال وزواله عن كل فلسطين ومسرى النبي".

وختم القيادي بتوجيه التحية للشهداء والجرحى والأسرى، كما وجه التحية لشعبنا الفلسطيني في كل مكان في الضفة والداخل والقدس وقطاع غزة.