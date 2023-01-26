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النخالة: العدوان على الشعب الفلسطيني في جنين لن يوقف المقاومة

الخميس 26 يناير 2023 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: العدوان على الشعب الفلسطيني في جنين لن يوقف المقاومة



وكالات / سما/

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، عصر اليوم الخميس، أن العدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني في جنين والضفة الباسلة لن يوقف المقاومة.

وقال النخالة في تصريح له:" هذا يوم من أيام الجهاد ويوم من أيام الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف عن القتال والمقاومة، والشهداء اليوم يتقدمون الصفوف ويصنعون ملامح مستقبلنا بوحدتهم ودمائهم وقتالهم".

وأضاف:" لن ننكسر ولن نتراجع رغم الألم، وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة بإذن الله".

وشدد الأمين العام للجهاد على أن مقاتلو شعبنا الشجعان سيبقون في الميدان وسيبقون في حالة اشتباك مستمر مع العدو .

واستشهد، فجر اليوم الخميس، تسعة شهداء وأصيب ما يزيد عن عشرة أخرين بينهم حالات خطيرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، صباح اليوم، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

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