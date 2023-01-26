مسؤول أممي: نحن على تواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة الهدوء

رام الله / سما /

قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة ظهر اليوم الخميس ، إنه على تواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية من أجل تخفيف حدة التوتر وإعادة الهدوء وتجنب المزيد من الصراع.

وأضاف تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في بيان له:" أشعر بقلق وحزن عميق بسبب استمرار دائرة العنف في الضفة، واستشهاد 9 فلسطينيين بينهم امرأة واحدة خلال عملية إسرائيلية في جنين وهذا مثال صارخ آخر".

وتابع المسؤول الأممي :" منذ بداية هذا العام ما زلنا نشهد مستويات عالية من العنف والعديد من الأحداث السلبية الأخرى التي ميزت عام 2022، ومن المهم الحد من هذه التوترات فورا ومنع المزيد من خسائر الأرواح".