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نصرةً لجنين.. إصابات منها حالة خطيرة خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الخميس 26 يناير 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصرةً لجنين.. إصابات منها حالة خطيرة خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية



رام الله / سما /

 أصيب عدد من المواطنين، الخميس، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في نقاط عدة من الضفة الغربية، بعد خروج مسيرات غاضبة تنديدًا بمجزرة مخيم جنين.

وبحسب وزارة الصحة، فإن حالة خطيرة وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، جراء إصابته في صدره، بفعل الرصاص الحي، فيما ذكرت مصادر محلية أن هناك 3 إصابات أخرى بالرصاص الحي جراء المواجهات عند حاجز مستوطنة "بيت إيل" والذي أصيب عنده مسعف بعيار مطاطي.

فيما أصيب شابين أصيبا بالرصاص المطاطي المعدني خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق قلقيلية.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وتشهد مناطق أخرى مواجهات، تسببت بإصابة العديد من الشبان بالاختناق بفعل إلقاء الاحتلال قنابل الغاز.

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