بينهم شقيقان .. بالاسماء : عشرات الآلاف يشيعون جثامين شهداء جنين

رام الله / سما /

شيع عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في جنين، اليوم الخميس، جثامين 9 شهداء من جنين ومخيمها.

وحمل المشيعون، جثامين الشهداء من أمام مستشفى جنين الحكومي في مسيرة جابت شوارع المدينة، فيما عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة دموية في جنين ومخيمها، وأعلنت وزارة الصحة، أن حصيلة العدوان، 9 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة.

والشهداء هم: صائب عصام محمود ازريقي (24 عاما) من مدينة جنين، وعز الدين ياسين صلاحات (26 عاما)، وعبد الله مروان الغول، ووسيم أمجد جعص، والمسنة ماجدة عبيد من مخيم جنين، ومعتصم أبو الحسن من اليامون، ومحمد محمود صبح، والشقيقين محمد ونور سامي غنيم من برقين.

وتم نقل جثامين الشهداء إلى برقين، واليامون، ومخيم جنين، لمواراتهم الثرى.