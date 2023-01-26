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لجنة المتابعة بغزة تعلن الحداد العام وتدعو لحشودات شعبية اليوم

الخميس 26 يناير 2023 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة المتابعة بغزة تعلن الحداد العام وتدعو لحشودات شعبية اليوم



رام الله/ سما/

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الخميس 26/1/2023، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي "الإسرائيلي"، والتي ارتقى فيها تسعة شهداء في مذبحة متعمدة تستهدف المواطن الفلسطيني دون سبب وحتى دون تبرير ودعت للحداد الوطني العام.

وأكدت لجنة المتابعة، أن هذه الجريمة لن تمر دون رد مؤلم على الاحتلال، وأن شعبنا لن يسمح للاحتلال بالتغول على شعبنا والاستفراد بمناطقنا الفلسطينية منطقة تلو الأخرى، وأن شعبنا موحدٌ في مواجهة الاحتلال بكل قواه وفي كافة أماكن وجوده.

واعتبرت لجنة المتابعة، أن مجزرة جنين جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة والتي ذهب ضحيتها ٢٩ شهيداً منذ بداية عام ٢٠٢٣ وهي تعبير عن استمرار جريمة القتل والإعدام الممنهج ضد أبناء شعبنا وزيادة وتيرته وتشكل وصمة عار على جبين الاحتلال وحلفائه والصامتين عليه في العالم أجمع.

وطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب من جنود وقادة عسكريين ومسؤولين سياسيين.

وأهابت لجنة المتابعة بجماهير شعبنا في كافة محافظات قطاع غزة إلى الاحتشاد الشعبي بعد صلاة المغرب اليوم في كافة المحافظات رفضاً الجريمة ودعما لأبناء شعبنا في جنين خاصة والضفة الغربية عامة .

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