السلطة الفلسطينية : الإعلان عن سلسلة من القرارات الهامة مساء اليوم

رام الله/ سما/

أكدت قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله ، عصر اليوم الخميس، أنها ستعلن مساء اليوم عن سلسلة من القرارات والإجراءات الهامة رداً على العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين.

وقالت قيادة السلطة في تصريح صحفي:" بعد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية منذ صباح اليوم ، على اثر الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين ، ستعلن القيادة مساء اليوم عن سلسلة اجراءات وقرارات هامة".

وصباح اليوم، بدأت قيادة السلطة الفلسطينية اجتماعا طارئا في مدينة رام الله دعا له الرئيس محمود عباس إثر الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة 10 آخرين بينهم حالات حرجة.