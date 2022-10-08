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مصر تدين الاقتحام الإسرائيلي لجنين ومخيمها

الخميس 26 يناير 2023 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين الاقتحام الإسرائيلي لجنين ومخيمها



وكالات / سما/

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام "القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة".

ودعت مصر "إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة"، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وجدد التأكيد على أن "استمرار مثل تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية، يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعت، "كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، والقيام بمسؤولياتها لنزع فتيل العنف في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين".

وطالبت مصر بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة، ومسؤوليات إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.

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