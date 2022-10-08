الاحتلال يجرف مساحات من أراضي خربة جبارة جنوب طولكرم

طولكرم / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مساحات من أراضي قرية خربة جبارة جنوب طولكرم.

وقال نائب رئيس المجلس القروي رامي عودة ، إن جرافتين ترافقهما قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية وجرفت أرض "خلة حميدي" بمساحة 2 دونم، عند مدخل القرية بكل ما يحيطها من سلاسل وجدران.

وأضاف، أن هذه الأرض هي ضمن مساحة 800 دونم، استولى عليها الاحتلال ضمن قرارات الاستيلاء التي أقرها عام 2019، لإقامة منطقة صناعية على امتداد أراضي جبارة وقرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وأوضح عودة أن القرية لم تسلم من ممارسات الاحتلال الذي لا يتوانى في اي لحظة عن اقتحامها، وتخريب أرضيها، وتجريفها، وهدم المنشآت السكنية والزراعية، بحجة البناء دون ترخيص.