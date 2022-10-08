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الاحتلال يصدر حكما إضافيا مدته (12 عاما) بحقّ الأسير إسلام وشاحي

الخميس 26 يناير 2023 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع، اليوم الخميس، حكما إضافيا لمدة 12 عاما، بحق الأسير إسلام يسر وشاحي (39 عاما)، من بلدة مثلث الشهداء بجنين، على خلفية طعنه لسجان عام 2019، ردا على عملية القمع الوحشية، التي تعرض لها الأسرى في سجن "النقب الصحراوي" في حينه.

وأوضح نادي الأسير، أنه وإلى جانب الحكم فرضت المحكمة عليه، غرامة مالية بقيمة 120 ألف شيقل.

ولفت إلى أن الأسير وشاحي أمضى حكمه السابق، ومدته 19 عاما، والذي انتهى عام 2021، وكان من المقرر أن يفرج عنه.

يُشار إلى أنّ الأسير وشاحي واجه العزل الانفرادي لمدة عام وثمانية أشهر في عزل سجن (أوهليكدار- بئر السبع)، ثم إلى جرى نقله إلى عزل سجن (ريمون)، وخلال هذه الفترة حُرم من زيارة العائلة، كما فقد والده خلال اعتقاله، وحرمه الاحتلال من وداعه، ويواصل اعتقال شقيقه غسان إداريا منذ شهر شباط العام المنصرم.

#الاحتلال #إسلام وشاحي #نادي الأسير

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