أمريكية تبتكر "حلقان" على شكل نجف مضيء

وكالات / سما /

تختلف أشكال الأقراط أو "الحلقان" التى تضعها الإناث فى الأذن، فاختيارها يأتى حسب الذوق الشخصى، ما بين الأقراط الكبير ة والصغيرة أو الذهبية والفضية وكذلك الملونة، ولكن أن يتدلى "ثريا" أو نجف من الأذن، هذا هو الشيء الغريب بالنسبة للموضة.

وفى هذا الصدد، ابتكرت ديانا كالدارسكو، الفنانة الشابة المقيمة فى نيويورك، أقراط من النحاس الأصفر والفضة الإسترلينى والذهب عيار 14 قيراط والكريستال الزجاجى على أشكال ثريا، وأضافت عليهم القليل أشكال شموع ذات رؤوس LED يتم تشغيلها بالفعل بفضل الطاقة التى يوفرها حزمة بطارية صغيرة مخفية خلف أذن مرتديها.

الحلق يضىء بالبطاريات القابلة للشحن

ليس من الواضح كم من الوقت يمكن لبطارية CR1632 الصغيرة أن تبقى الأضواء مضاءة، لكنها بالتأكيد كافية لإحداث انطباع، والخبر السار هو أن البطارية قابلة للاستبدال، لذا يمكن إدخال واحدة جديدة، بحسب ما ذكره موقع odditycentral.

الأفلام ألهمت الشابة الأمريكية لابتكار تصميماتها الخاصة

نشأت ديانا فى لوس أنجلوس، وكانت ترتدى أزياء كلاسيكية عند الذهاب لمشاهدة الأفلام القديمة فى مختلف المسارح فى جميع أنحاء المدينة، وكانت هذه التجارب هى التى ألهمتها لصنع أقراط ثريا مذهلة.

ديانا تنشئ شركة خاصة لصناعة المجوهرات

ديانا كالدارسكو، التى تخرجت مؤخرًا من كلية التجارة التقنية فى لوس أنجلوس، لديها حاليًا شركتها الخاصة فى صناعة المجوهرات، وقد اعتادت بيع إبداعاتها على مواقع الانترنت، ولكن فى ديسمبر من العام الماضى، نقلت العمليات إلى موقعها الرسمى على الإنترنت.

يبلغ سعر أسلوبها الفريد من الأقراط حاليًا 128 دولارا أو 158 دولارا لكل زوج، ولكن تم بيع معظم الطرز، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى مدى روعة مظهرها، فهى تقدم ضمانا لمدة عام واحد، لكنها سوف تسعد بالتأكد من أن الأقراط المضيئة فى حالة جيدة حتى بعد تلك الفترة "بسعر اقتصادى".