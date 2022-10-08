إنقاذ أسد من حديقة حيوان مهجورة بعد 5 سنوات

وكالات / سما /

يبدو أنه أخيرا سيتم الرد علي زئير روبن الأسد كآخر حيوان في حديقة حيوانات مهجورة، بعدما قضي هناك 5 سنوات، فكان الأسد البالغ من العمر 15 عامًا مصابًا بندوبًا شديدة بسبب الحبس الانفرادي في قفص صغير ، ولكن روبن الآن تعلم الزئير مرة أخرى بمساعدة جمعية الحيوان الخيرية البريطانية التي أنقذته، حسبما نشر موقع الديلي .

وحسب التقرير قال جان كريمر ، من منظمة أنيمال ديفندرز إنترناشونال، إن حديقة الحيوان الواقعة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية كانت مملوكة لحكم القلة الروسية.

بعد أن مات، تم إنقاذ جميع الحيوانات الأخرى. قالت: "للأسف، لم يكن هناك مكان لروبن". تعيش الأسود في مجموعات عائلية والزئير يدردش معهم.

مأساة الأسد روبن في غابة مهجورة

وروبن لم يشعر أبدًا بالشمس على ظهره أو الريح في وجهه، والآن سيجد قريبًا منزلاً في ملجأ في جنوب إفريقيا حيث يأمل منقذوه أن يزأر مرة أخرى.

كان لابد من التخطيط لعملية الإنقاذ سراً وتوقيتها بشكل استراتيجي لتجنب تأجيج التوترات في المنطقة التي تصاعدت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

كانت عائلة الأوليجارشية السابقة حريصة على حياة أفضل لروبن ووافقت على هذه الخطوة، والتي كان عليها التفاوض على نقاط تفتيش مسلحة متعددة.

عملية نقل روبن تحت التخدير

وتم تخدير روبن تحت رعاية طبيب بيطري في رحلة استغرقت تسع ساعات إلى بر الأمان في محمية دببة تم تحويلها بالقرب من العاصمة الأرمينية يريفان، سيتم نقله قريبًا إلى محمية ADI في جنوب إفريقيا للأسود والنمور.

روبن، الذي ولد في الأسر في حديقة الحيوان، يعاني من مشاكل صحية من السنوات التي قضاها بمفرده مع القليل من الطعام.

لكنه يستعيد بريقه مرة أخرى حيث اعتاد على اتباع نظام غذائي صحي وراحة في سرير التبن وغرفتين بمدفأتين وحاوية 30 قدمًا في 15 قدمًا.

وهذه مساحة أكبر مما كان يعرفه في أي وقت مضى، لكن التحول الحقيقي سيكون في إفريقيا حيث سيتمكن في النهاية من الوصول إلى 2.5 فدان من الموائل الطبيعية.

لقد أضعفت قيوده مدى الحياة عضلاته ويبدو أن هناك ضررًا عصبيًا في عموده الفقري ورأسه وساق واحدة متذبذبة وتتأرجح. لكننا نبنيه بالتمرين والطعام وهو يستجيب بشكل جيد .