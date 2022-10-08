هالة صدقي: رامز جلال رفض شرطي للمشاركة في برنامجه

وكالات / سما /

قالت الفنانة هالة صدقي، إنّها لم تظهر في برامج رامز جلال للمقالب التي تقدم سنوياً في شهر رمضان، بسبب رفض رامز لشرطها الأساسي والوحيد، وهو عدم السخرية منها أو إهانتها في مقدمة الحلقة أو تعليقه على كواليس التصوير، وقالت إنها حريصة على كرامتها ولا تقبل أي إهانة ولو كانت على سبيل الدعابة.

وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة المحور: «رامز جلال يحظى بمتابعة كبيرة من كل الفئات، فهم يحبونه، وهناك فئة تحب أن ترى نجمها وهو يهان، فالمقدمة الخاصة بالبرنامج يكون فيها إساءة، وبالتالي هذا الأمر لا يصلح للنجوم».

وتابعت الفنانة: عندما نسافر إلى دولة عربية فإننا نعامل كسفراء لبلدنا، وبالتالي مينفعش أطلع في برنامج مقالب حد يهيني أو يجرحني، في ناس بتقبل، وناس متقبلش، اشترطت إني أشوف الحلقة بعد المونتاج ورفضوا طلبي طبعاً، وبالتالي فأنا لن أظهر مع رامز جلال، أنا مستحملش حد يهينني.



وأكد رامز جلال مؤخراً أنه بصدد بدء تصوير الموسم الجديد المقرر عرضه في رمضان 2023، ورفض تماماً الكشف عن أية تفاصيل تخص فكرة المقلب أو مكان تصويره.

وأضاف رامز جلال خلال تصريحات، على هامش حفل توزيع جوائز Joy Awards، مساء السبت الماضي: عندنا حاجة كويسة إن شاء الله تعجب الناس، الحاجة دي سرية، مقدرش أقول حاجة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتعاون مع الفنان حسن العسيري، بفيلم مشترك مصري – سعودي، قائلًا إنه من المقرر أن يحضر العرض الخاص لفيلمه «أخي فوق الشجرة» في السعودية.

وتوجه رامز جلال بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، على "تجربة رامز" التي عرضت في موسم الرياض، معقبًا: أتوجه بالشكر بعد ربنا إليه، لأنه تحمس للفكرة ويراعاها دائمًا، فأنا أتشرف بوجودي دائما في البوليفارد.