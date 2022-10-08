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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال طولكرم وغربها

الخميس 26 يناير 2023 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بمحاذاة بوابة جدار الفصل العنصري غرب ضاحية شويكة شمالا، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين ومخيمها.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط مصانع جيشوري غرب طولكرم، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق.

وعم الإضراب الشامل محافظة طولكرم، بدعوة من حركة فتح حدادا على أرواح شهداء جنين.

#إصابات #طولكرم

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