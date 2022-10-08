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اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الخميس 26 يناير 2023 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في عدة مناطق من محافظة الخليل، تنديدا بالمجزرة الوحشية التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، وأدت إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح العشرات.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وعلى مدخل بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمالا، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وكانت حركة فتح والقوى الوطنية الأضراب الشامل في محافظة الخليل، أعلنت حدادا على أروح الشهداء، وتنديدا بالمجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها.

#مواجهات #الاحتلال #الخليل

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