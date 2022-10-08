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مسيرات غاضبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد مجزرة جنين

الخميس 26 يناير 2023 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات غاضبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد مجزرة جنين



رام الله / سما /

 جابت مسيرات عفوية غاضبة شوارع عدة محافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، غضبًا وتنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين صباح اليوم، وراح ضحيتها تسعة شهداء وعدد من الإصابات.


وبالتزامن مع الإضراب الشامل وإغلاق المحلات التجارية أبوابها في عدة محافظات بالضفة، حدادًا على أرواح الشهداء، جابت مسيرات طلابية من طلبة المدارس والجامعات شوارع المدن والمحافظات المختلفة على وقع الهتافات الغاضبة والتي تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتصعيد المقاومة.

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