النضال الشعبي: ما حدث في جنين مجزرة بشعة أمام مرأى العالم

جنين / سما /

نعت جبهة النضال الشعبي شهداء جنين ومخيمها الذين ارتقوا، اليوم الخميس، في مجزرة دامية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سكرتير الجبهة في المحافظة مهند قلالوة إن ما تقوم به قوات الاحتلال مجزرة أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، باستهداف الأطفال والمرضى، حيث أصيب عشرات المرضى في مستشفى جنين الحكومي بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اعتداء قوات الاحتلال على المستشفى.

وأضاف قلالوة أن هذه المجزرة البشعة حلقة في مسلسل الإرهاب المنظم الذي تقوم به قوات الاحتلال بشكل يومي، والهادفة للمزيد من الإجرام ضد الأبرياء.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد تحويل مدينة جنين ومخيمها إلى ساحة حرب وسط حملة إعلامية تضليلية ممنهجة، وأن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه للمدن الفلسطينية، وتفجير المنازل فوق ساكنيها يتطلب توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.