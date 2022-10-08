أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

"هآرتس"

- قانونيون ومستشارون في الجهاز الأمني يحذرون نتنياهو من نقل الصلاحيات في الضفة لأن ذلك سيفسر دوليا بضم الضفة المحتلة

- النائبة العسكرية تطالب بمنع سموتريش من التدخل في الحواجز العسكرية أو إصدار تصاريح العمل

- جدعون ليفي يكتب: تحت الجسر وقعت جريمة إعدام أحمد كحله أمام ابنه ولم يعتقل أحد من الجنود

- بن غفير يهدد من عملية حارس الأسوار 2

- رئيس الائتلاف الحكومي اوفير كاتس يقدم اقتراح قانون لمنع العرب من خوض الانتخابات "لتأييدهم للإرهاب

- إسرائيل تسحب تصاريح عمل من 230 فلسطينيا من غزة

- قتل الفتى محمد علي من شعفاط برصاص شرطي

- أمير أورن لوزير الخارجية الأميركي: سموتريش يخطط لنكبة جديدة وعليكم التدخل الفوري

- نتنياهو مصاب بالهلع ومؤتمره الصحفي أمس يدل على الهستيريا

"معاريف"

- نتنياهو يحاول الرد على الانتقادات لخطته لإضعاف الجهاز القضائي ويدعي أن خبراء الاقتصاد يريدون زرع الهلع

- وزير التراث الإسرائيلي: التحدي الأكبر الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية

- زهافا جالاون تنشر صورة لبن غفير وكتبت عليها هايل كهانا كما فعل الألمان مع هتلر

"يديعوت آحرونوت"

- 279 من كبار رجال الاقتصاد الكبار يحذرون نتنياهو من الانقلاب على الجهاز القضائي لأن ذلك يشكل خطرا على الاقتصاد

- رؤساء 5 جامعات ينتقدون الانقلاب في الجهاز القضائي ويحذون من أبعاده على الجامعات والدراسات

- وزير الأمن الإسرائيلي يوقع على أمر بمصادرة أموال كريم وماهر يونس لمحاربتهم اقتصاديا

- الشرطة تستعد للانفجار القادم في المدن المختلطة ووزير الأمن القومي يحذر من حارس الأسوار 2

- إسرائيل تطالب حكومة السويد بمنع حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية