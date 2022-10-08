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الجامعة العربية تحمل الاحتلال مسؤولية مجزرة جنين ومخيمها

الخميس 26 يناير 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تحمل الاحتلال مسؤولية مجزرة جنين ومخيمها



القاهرة / سما /

حملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدموية التي ارتكبت اليوم الخميس، في محافظة جنين ومخيمها، والتي خلفت 9 شهداء وعشرات والجرحى.

وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح لـ"وفا"، هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بالأسلحة المحرمة دوليا، معتبرا أن ممارسة القتل والإعدام الميداني والتدمير للممتلكات والمؤسسات العامة واستباحة المستشفيات، استمرار للحرب التي تشنها حكومة نتنياهو منذ مطلع العام في المدن والفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.

ودعا أبو علي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم وممارسة الدور والاختصاص المناط بهم، والتحرك الفوري لوقف هذه المجزرة الدموية.

كما حثهم على العمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بتوفير نظام الحماية الدولية الذي بات أكثر ضرورة وإلحاحا، مع ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تستدعي المساءلة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، محملا الاحتلال تبعات وتداعيات هذه المجزرة والحرب العدوانية السافرة على الشعب الفلسطيني.

#الجامعة العربية #الاحتلال #جنين

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