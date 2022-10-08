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العاروري : الاحتلال سيدفع ثمن مجزرة جنين ورد المقاومة لن يتأخر

الخميس 26 يناير 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري : الاحتلال سيدفع ثمن مجزرة جنين ورد المقاومة لن يتأخر



غزة/ سما /

شدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري على أن الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها صباح اليوم، ورد المقاومة لن يتأخر.

وأكد العاروري أنّ إرادة شعبنا أقوى من جرائم الاحتلال، وستبقى جنين والضفة بأهلها ومقاومتها عصية على الكسر، ولن يزيدها العدوان والاستهداف إلا قوة وإصرارًا على المواجهة.

ودعا المقاومة للرد على العدو، والاشتباك معه في كل مناطق الضفة الغربية وأراضينا المحتلة.

كما دعا جماهير شعبنا الثائرة إلى أوسع مواجهة مع قوات الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وقال: "نحيي أبطال المقاومة وفصائلها المجاهدة، التي انتفضت لصد العدوان والدفاع عن حمى شعبنا، وكبّدت القوات المقتحمة خسائر محققة".

وقال: "نسأل الله الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة خلال عدوانها على مخيم جنين، ارتقى فيها تسعة شهداء بينهم مسنة، وأصيب 20 بينهم 4 بحالة خطرة.

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