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"فتح" تدعو إلى التصدّي لعدوان الاحتلال على شعبنا في جنين

الخميس 26 يناير 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تدعو إلى التصدّي لعدوان الاحتلال على شعبنا في جنين



رام الله / سما /

دعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، إلى التصدّي للاحتلال وعدوانه الهمجيّ على أبناء شعبنا في مخيّم جنين وكافة الأراضي الفلسطينيّة، مؤكّدة أنّ هذا العدوان المُمنهج والمتواصل بقيادة الفاشيين الجدد يؤسّس لمرحلة تحوّل في الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، أنّ المجزرة الدمويّة التي ارتكبها الاحتلال خلال عدوانه على مخيّم جنين، وأدت إلى استشهاد عدد من المواطنين، بينهم سيّدة؛ يؤكّد أن الاحتلال عبر أدواته العدوانيّة يسعى إلى خلق مناخات العنف والإرهاب التي سيجابهها شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته بصمود وإصرار على إفشال كافة المشاريع التصفويّة لحقوقه التاريخيّة.

وأكدت حركة "فتح" أنّ الاحتلال يتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن جرائمه وتداعياتها الميدانيّة، مضيفة أنّ الصمت المطبق للمجتمع الدوليّ على الإرهاب الصهيونيّ بحق شعبنا يشكّل غطاءً لهذا النهج الفاشيّ.

#فتح #الاحتلال #جنين

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