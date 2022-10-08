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12 لاعبا يغيبون عن الجولة 17 من دوري غزة

الخميس 26 يناير 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
12 لاعبا يغيبون عن الجولة 17 من دوري غزة



غزة / سما /

يغيب 12 لاعبا عن مباريات فرقهم في الجولة الـ17 من دوري الدرجة الممتازة، بسبب الإيقاف لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة أو الحمراء في الجولة الماضية.

وسيكون الصداقة الأكثر تضررا بين فرق الدوري الممتاز عندما يفتقد للثنائي صائب أبو حشيش وعمر بلح في مباراته أمام شباب خانيونس، بعد حصول الأول على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام شباب رفح وحصول الثاني على الصفراء الثالثة في نفس المباراة.

وعلى صعيد قمة الجولة يفتقد اتحاد الشجاعية لنجمه محمد مريش أمام شباب رفح بسبب البطاقة الصفراء الثالثة، وهي التي ستحرم اتحاد خانيونس من خدمات عمر أبو عبيدة أمام شباب الزوايدة الذي يغيب عنه يوسف العش لنفس السبب.

بدوره يفتقد خدمات رفح لمهاجمه جميل صقر الحاصل على الصفراء الثالثة في الجولة الماضية، في لقاء الفريق امام خدمات النصيرات الذي يغيب عنه مدافعه أسامة أبو قضامة لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق أمام غزة الرياضي الذي يفتقد للاعبه تامر أبو فارس لنفس السبب في لقاء العميد أمام شباب جباليا الذي يغيب عنه نائل شاهين بسبب الصفراء الثالثة.

وفي اطار الدرجة الأولى سيكون خدمات خانيونس أمام أزمة كبيرة عندما يفتقد لثلاثة من أهم لاعبيه في مباراته القادمة أمام المجمع الإسلامي، ويفتقد فيها للاعبيه محمود فحجان وأحمد أبو شباب وبلال شقورة لحصولهم على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق أمام خدمات البريج.

#دوري الممتازة #مباريات

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