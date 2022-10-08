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المجدلاوي والخطيب يتوّجان أبطال البطولة المركزية لألعاب القوى بغزة

الخميس 26 يناير 2023 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجدلاوي والخطيب يتوّجان أبطال البطولة المركزية لألعاب القوى بغزة



غزة / سما /

احتفى نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد المجدلاوي، ورئيس اتحاد ألعاب القوى المركزي مازن الخطيب, بأبطال البطولة المركزية الأولى على مستوى فلسطين، التي على مضمار ملعب اليرموك في مدينة غزة، بمشاركة أبطال القطاع والضفة المحتلة.

وحضر فعاليات البطولة عدد من الشخصيات الرياضية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة ألاء الحسني، ومساعد أمين عام اللجنة الأولمبية محمد العمصي، ونائب رئيس اتحاد ألعاب القوى تامر العبسي، ومسؤولو وكوادر اتحاد اللعبة، ورؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة في غزة.

وأقيمت فعاليات البطولة برعاية اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وبتنظيم من اتحاد ألعاب القوى، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة، ضمن مشروع الحاضنة الرياضية الفلسطينية، وبمشاركة عدد كبير من لاعبي، وممارسي رياضة أم الألعاب الرياضية من الضفة، وغزة.

وتضمنت متنافسات البطولة 12 سباقا مختلفا بمشاركة أبطال من كلا الجنسين، ولمختلف المسافات المعتمدة بالاتحاد، وشهدت تنافسا كبيرا بين المشاركين فيها، ولاقت حماساً وتشجيعاً للاعبين خلال السباقات.

وعبّر عدد من لاعبي الضفة المشاركين في البطولة عن سعاتهم البالغة بالوصول لغزة، وبالمشاركة التي تعد الأولى لهم في القطاع، آملين أن تقام البطولة القادمة في مدينة القدس المحتلة، وبشكل منتظم، من أجل خلق فرص المنافسة والاحتكاك بينهم.

وشكر الخطيب, اللجنة الأولمبية واتحاد اللعبة ولجانه المختلفة وبرنامج الأمم المتحدة ووسائل الإعلام على مساهمتهم في إنجاح البطولة، معبرا عن سعادته بتنظيم البطولة المركزية في غزة.

وقال: "البطولة تمثل تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني، وحالة التلاحم، والترابط بين شقي الوطن"، مشيرا إلى أن اتحاده يسعى على الدوام لتطوير ألعاب القوى، والوصول إلى منصات التتويج.

وبعد نهاية مختلف السباقات تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل سباق.

#ألعاب القوى #غزة

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