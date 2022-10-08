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أسطورة مانشستر يونايتد : راشفورد "بلغ الذروة" بعد رحيل رونالدو

الخميس 26 يناير 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة مانشستر يونايتد : راشفورد "بلغ الذروة" بعد رحيل رونالدو



وكالات / سما /

صرح روي كين نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أن ماركوس راشفورد قد وصل إلى ذروته بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الشياطين الحمر.

ويتألق ماركوس راشفورد حالياً مع فريقه مانشستر يونايتد بعد العودة من كأس العالم بتسجيله 10 أهداف في 10 مباريات.

وسجل ماركوس راشفورد ابن 25 عاماً في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة التي أقيمت مساء يوم الأربعاء أمام نوتنجهام فورست في ذهاب دور نصف نهائي كأس كاراباو والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.

وتحدث روي كين لـ “سكاي سبورتس” قائلاً “كنا في الملعب عندما خرج اللاعبون وبدا نحيفاً. ولكن لن ترغب في مواجهته، إنه مثل آلى قتال نحيفة”.

وأضاف “في بعض الأحيان يتعلق الأمر بالثقة، إنه بلغ ذروته الآن. كان لدى مانشستر يونايتد بعض المهاجمين الرائعين على مر العصور، وأعتقد أن حان دوره الآن”.

وتابع “راشفورد بلغ ذروته الكروية بعد رحيل رونالدو فالمسؤولية تقع على عاتقه الآن، وهو في سن مناسب لذلك، إنه يبلغ من العمر 25 عاماً وليس طفلاً”.

وأردف “إنه يبدو في مكان رائع من الناحية الذهنية، لذلك فهو جاهز لتحمل مسؤولية قيادة خط هجوم الفريق”.

#مانشستر يونايتد #رونالدو #ماركوس راشفورد #كريستيانو رونالدو

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