فيديو.. برشلونة يتجاوز ريال سوسيداد ويبلغ نصف نهائي الكأس

تجاوز فريق برشلونة عقبة ضيفه ريال سوسيداد، في دور الثمانية من مسابقة كأس ملك إسبانيا، مساء أمس الأربعاء، بالفوز عليه بهدف دون رد، في ملعب الكامب نو.

النادي الكتالوني ظهر بحلة جيدة في الشوط الأول، ونجح في هز الشباك بهدف من توقيع فرينكي دي يونج عند الدقيقة 11، لكن الحكم خيل مانزانو ألغاه بسبب وقوع الهولندي في حالة تسلل.

وأصبحت مهمة برشلونة أكثر سهولة بعدما عانى الضيف من نقص عددي بطرد اللاعب برايس مينديز بورقة حمراء مباشرة، قبل نهاية الشوط الأول بنحو 5 دقائق، بعد تدخل عنيف على ساق سيرجيو بوسكيتس.

وعقب الاستراحة، دخل رجال المدرب تشافي هيرنانديز أرضية الكامب نو بنية استغلال التفوق العددي، وبالفعل نجح الفرنسي عثمان ديمبلي في وضع اسمه على لوح النتيجة، بهدف من تسديدة صاروخية، في الزاوية القريبة لحارس سوسيداد، عند الدقيقة 52.

وردت عارضة سوسيداد كرة الهدف الثاني للبارسا بعد تصويبة من جافي، قبل أن يقع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن في المحظور عند الدقيقة 88، ويخطئ في التمرير، لتصل الكرة للاعب المنافس، قبل أن يصحح الحارس الخطأ ويتصدى لكرة التعادل.

وبهذا الفوز نجح البارسا في حجز مقعده في المربع الذهبي لكوبا ديل راي، في انتظار معرفة منافسه في الدور القادم.