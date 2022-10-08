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ميسي يحسم موقفه النهائي من اللعب في السعودية وأمريكا

الخميس 26 يناير 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يحسم موقفه النهائي من اللعب في السعودية وأمريكا



وكالات / سما /

حسم ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه بشأن إمكانية خوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية خارج حدود قارة أوروبا.

وكتبت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في صدر غلافها لعدد اليوم الأربعاء: “رغم أن هناك أندية سعودية وأمريكية توجه أنظارها إليه، إلا أن ميسي لم يتخل عن فكرة اللعب في المستويات الكبيرة داخل أوروبا”.

وأضافت الصحيفة: “ومع ذلك لم يوقع ميسي على عقد جديد مع بي إس جي، ويدرس كافة البنود المطروحة”.

وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران المقبل مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حتى صيف 2024 بشرط موافقة ليونيل ميسي.

وانضم ميسي (35 عاما) لصفوف النادي الباريسي في صيف 2021 قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

وثار جدل كبير في اليومين الماضيين بشأن خطوة ليونيل ميسي القادمة، سواء بتجديد عقده مع باريس أو إغرائه بعروض من السعودية وأمريكا أو إمكانية عودته مجددا إلى برشلونة.

#ميسي #السعودية #امريكا #باريس سان جيرمان #فرنسا

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