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الجهاد الإسلامي: المقـــاومة في كل مكــان جاهزة ومستعدة للمواجهة

الخميس 26 يناير 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: المقـــاومة في كل مكــان جاهزة ومستعدة للمواجهة



رام الله/ سما/

أكد  الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الخميس 26/1/2023، أن صمود وبسالة المقاومة في مخيم جنين دلالة واضحة على التمسك بالحق والدفاع عنه مهما بلغت التضحيات.

وأشاد سلمي، بالوحدة الميدانية التي تشهدها ساحة المواجهة والاشتباك في مخيم جنين. 

وشدد على أن المقاومة في كل مكان وجاهزة ومستعدة للمواجهة القادمة في حال استمرت الحكومة الفاشية وجيشها المجرم في العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقال سلمي:" لن ندخر جهداً في إسناد جنين، وكل الشعب الفلسطيني اليوم كالجسد الواحد في معركة الصمود التي تتصدرها جنين وكتيبتها الباسلة ومقاومتها الشجاعة."

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين واندلعت اشتباكات عنيفة أدت لاستشهاد 5 مواطنين بينهم سيدة خلافاً لإصابات عدة بينها خطيرة، حتى اللحظة.

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