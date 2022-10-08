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مواجهات نارية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الخميس 26 يناير 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات نارية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية



وكالات / سما /

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي سحبت أمس الأربعاء عن مواجهات نارية في حزيران / يونيو المقبل.

وتفتتح هولندا، مضيفة المباريات الحاسمة، الدور نصف النهائي في روتردام يوم 14 حزيران / يونيو أمام كرواتيا، ثم تلعب في اليوم التالي إسبانيا مع إيطاليا في أنشخيده.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في 18 حزيران / يونيو في أنشخيده والنهائي في اليوم عينه في روتردام.

وكانت فرنسا التي  توجت باللقب أقصيت من دور المجموعات، بعد حلولها وراء كرواتيا والدنمارك بفوز يتيم في ست مباريات، لكنها عوضت ببلوغها نهائي مونديال "قطر 2022" عندما خسرت بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

وانطلقت بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2018 لتحل بدلا من المباريات الودية التقليدية للمنتخبات الوطنية، وتوجت البرتغال بلقب النسخة الأولى.

ويحصد الفائز كأسا فخرية وتحجز ثلاثة منتخبات في النسخة الحالية بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد ختام التصفيات الاعتيادية.

#مواجهات #دوري الأمم الأوروبية

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