فتح تعلن الاضراب الشامل في كافة المحافظات الفلسطينية

جنين/سما/

أعلنت حركة فتح اليوم الخميس، الاضراب الشامل في كافة المحافظات حدادا على أرواح شهداء جنين.

وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان على مخيم جنين حتى اللحظة 8 شهداء بينهم سيدة مسنة و16 اصابة بينها 4 بحالة خطيرة.

وقالت حركة فتح في بيانها إنه ومنذ فجر اليوم يخوض مخيم جنين معركة الشرف دفاعا عن الامة، فكان مداد الدم الذي يسطره شهداء المخيم، اول الرد على هذا التمادي الذي انكشف في جنين والصمت والخذلان الى منح هذا التمادي أدوات القتل والاستباحة فكان هذا العدد الكبير من الشهداء ، وهذا الحقد الاسود الذي يقتلنا دونما رادع .



وأضافت: فلينتفض شعبنا في كل مكان وليتحمل الجميع مسؤوليته في ردع العدوان ولتكن شوارعنا ساحات مواجهة مع المعتدين والمستوطنين. لزام علينا امام هذا التضحيات ان نتحرك في كل الاتجاهات وليعلن اليوم يوم اضراب شامل وتصعيد مستمر في كل بقعة يطأها الاحتلال وفي كل شارع وكل نقطة تماس، ولننفر لردع هذا الاحتلال عن الاستمرار بالاستفراد في جنين ومخيم جنين.

كما اعلن اتحاد المعلمين تعليق الدوام في كافة مدارس محافظة بيت لحم.