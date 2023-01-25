الإحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة في تشرين الثاني العام الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الصادرات والواردات السلعية المرصودة ارتفعت خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر من عام 2022.

وأضاف الإحصاء في بيان، اليوم الخميس، إن الصادرات خلال الشهر المذكور ارتفعت بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 157.4 مليون دولار أميركي.

وأوضح أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت بنسبة 11% خلال تشرين الثاني، مقارنة مع الشهر السابق، حيث شكلت ما نسبته 82% من إجمالي قيمة الصادرات من الشهر المذكور، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 27% مقارنة مع الشهر السابق.

وأشار إلى أن الواردات ارتفعت خلال شهر تشرين ثاني، بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 18% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 750.6 مليون دولار أميركي.

وأكد الإحصاء ارتفاع الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني، بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2022، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق.

وحول الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، أكد الإحصاء أنه سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 593.2 مليون دولار أميركي.