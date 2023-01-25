مصرع عامل في ورشة بتل أبيب

رام الله/ سما/

لقي عامل فلسطيني 28 عاما مصرعه، سقط عليه جسم ثقيل أثناء عمله في ورشة في بني براك بتل أبيب اليوم الخميس.

واعلنت الإسعاف الإسرائيلي وفاة العامل على الفور إثر سقوط جزء ثقيل من الباطون عليه في الطابق الثالث من البناية التي كان يعمل فيها ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة بالرأس، وكان فاقدا للوعي، وقام العمال بسحبه من تحت ركام الباطون إلى أن حضر الطاقم الطبي وأجرى له عميات إنعاش لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، واضطر لإقرار وفاته متأثرا بإصابته بالغة الحرجة.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في ملابسات الحادث.