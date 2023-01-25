المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة

غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الخميس، وفاة مواطن مسن، وإصابة 3 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، إن المواطن يونس عبد القادر دادر 78 عامًا توفي متأثرًا بجراحه، في حادث سير وقع الأحد الماضي في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأوضحت "المرور"، في تصريح مقتضب، أن المسن "دادر" من سكان الزيتون، أصيب بجراح فوق المتوسطة جراء صدمه من قبل مركبة هونداي يقودها السائق (أ. ق) 42 عامًا، قرب محطة الشوا بحي الشجاعية.

وأشارت المرور إلى أنه تم توقيف السائق، وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 8 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت 3 إصابات اثنتين بجروح متوسطة، وواحدة بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 14 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث