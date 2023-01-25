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الصحة : الوضع في جنين حرج للغاية واصابات يصعب اخلائها حتى الان

الخميس 26 يناير 2023 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : الوضع في جنين حرج للغاية واصابات يصعب اخلائها حتى الان



رام الله / سما /

أصيب عشرات المرضى بالاختناق، اليوم الخميس، خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسشتفى جنين الحكومي.

وأفادت وزارة الصحة، ان قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت 4 شهداء بينهم سيدة مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الخميس: الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها حتى الآن.

وتابعت: الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.

وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.

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