رام الله / سما /

تصدر استشهاد شابين من مخيمي جنين وشعفاط عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف الثلاث على خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتسريع وتكريس الضم الفعلي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- شهيدان من مخيمي جنين وشعفاط وإصابات في مخيم نور شمس وبيت أمر

- الكشف عن خطة حكومة نتنياهو لتسريع و"تكريس الضم الفعلي"

- قوات القمع تقتحم قسمي (13) و(14) في سجن عوفر

- منظمات حقوقية أميركية تطالب إدارة بايدن بالتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية بسبب عنصريتها

- خبراء: إضعاف الجهاز القضائي سيلحق ضررا غير مسبوق بالاقتصاد الإسرائيلي

- معركة قضائية تهدد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

- "الأوقاف": تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات تقصير شركات الحج والعمرة

- "فتح" تدين إغلاق الاحتلال ملف التحقيق في دهس بيان طبيب من قبل مستوطنين

- الشيخ ووزير الخارجية القطري يبحثان باستمرار التنسيق المشترك على المستويات كافة

* الأيام:

- شهيدان في مخيم شعفاط وشرق قلقيلية هدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي

- 18 وحدة استيطانية جديدة بالضفة تنتظر مصادقة حكومة نتنياهو

- القدس: إصابة شابين في سلوان ومواجهات ليلية عنيفة في عدة أحياء

- حكومة نتنياهو تتجه لاعتماد خطة غير مسبوقة لتسريع وتيرة الاستيطان

- إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام وحملة هدم وإخطار واسعة في مناطق عدة

- عناصر من شرطة الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

- منظمات حقوقية أميركية تطالب بايدن بوقف دعم حكومة إسرائيل

* القدس:

- شهيدان في مخيمي شعفاط وجنين وإصابات بسلوان ونور شمس وبيت أمر

- اعتقال العشرات بالضفة وإلغاء تصاريح عمل 230 غزياً

- عمليات هدم واسعة في عناتا والديوك ومسافر يطا

- الشيخ ووزير الخارجية القطري يبحثان استمرار التنسيق المشترك

- بن غفير يؤكد مواصلة اقتحام الأقصى

- مستوطنون بحماية الشرطة يستبيحون الأقصى

- بلدية الاحتلال ترصد 200 مليون شيكل للبنية التحتية والصفوف الدراسية بالقدس

- واشنطن تطالب إسرائيل بتيسير دخول ممثلي الجمعيات الإنسانية للضفة

- مشروع قانون لليكود يسعى إلى شطب ترشيح داعمي "مقاطعة إسرائيل"