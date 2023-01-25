ميتا تنوي السماح لترامب بالعودة قريبا الى فيسبوك وإنستغرام

وكالات

أعلنت شركة ميتا أنها تنوي السماح قريبا بإعادة تفعيل حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، بعد عامين من حظره في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس ميتا للشؤون الدولية "سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن ذلك سيترافق مع "قواعد حماية جديدة" لمنع تكرار المخالفات السابقة. وأشار كليغ الى أنه من الآن فصاعدا، يمكن تعليق حساب الزعيم الجمهوري لمدة تصل إلى عامين عن كل انتهاك لسياسات المنصة. علما أن إيلون ماسك سمح بإعادة تفعيل حساب ترامب على تويتر، بعد أيام من إعلان الرئيس السابق قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن.

ولم يكن من الواضح متى أو إن كان ترامب الذي أعلن ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة يرغب بالعودة إلى المنصتين، كما أن ممثليه لم يردوا فورا على طلب للتعليق. لكن ترامب الذي أقام بأمواله منصة جديدة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" ادعى أن تغييبه أدى الى خسارة فيسبوك "مليارات الدولارات" من قيمته. وحذر ترامب " من أن "شيئا كهذا لا يجب أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو لأي شخص آخر لا يستحق العقاب".

وكان سكوت غاست محامي ترامب قد وجه رسالة إلى شركة ميتا يطلب فيها عقد اجتماع لمناقشة "إعادة ترامب الفورية للمنصة" التي يبلغ عدد متابعيه عليها 34 مليونا، باعتبار أن وضعه كمنافس رئيسي على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة يبرر إنهاء الحظر. أعلنت شركة ميتا العملاقة الثلاثاء أنها تنوي السماح قريبا بإعادة تفعيل حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، بعد عامين من حظره في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.