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الطقس: اجواء صافية وارتفاع على الحرارة

الخميس 26 يناير 2023 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء صافية وارتفاع على الحرارة



رام الله / سما /

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو يوم الخميس صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح جنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2023/01/27: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ودافئا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2023/01/28: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ودافئا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 60 كم/ساعة وتكون الرياح مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاحد 2023/01/29: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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