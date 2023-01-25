شهيد وعدة إصابات خطيرة خلال اشتباكات مع الاحتلال في مخيم جنين

رام الله / سما /

استشهد صباح اليوم الخميس شاب واصيب عدة مواطنين اخرين ،اصابتان منهما خطيرة للغاية برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال ، مدينة جنين ومخيمها.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيد هو صائب عصام ازريقي (24 عامًا)، وكان أصيب برصاصة في الصدر ووصل مستشفى ابن سينا بحالة حرجة.



وأشارت إلى أن هناك 6 إصابات بعضها خطيرة بالصدر والفخذ.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وبين قوات الاحتلال.

وتداول مواطنون مقطع فيديو لإسقاط طائرة "درون" بعد إطلاق النار عليها من قبل المقاومين.

وأعلنت التربية في جنين أنه سيتم تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة 9:00 صباحا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وللحفاظ على سلامة الطلبة.

يتبع..