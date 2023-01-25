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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الخميس 26 يناير 2023 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت المحرر أحمد أبو لطيفة بعد مداهمة أحد المحال التجارية خلال اقتحامها لمدينة رام الله.

فيما اعتقلت قوة خاصة المحرر صلاح برغال بعد مداهمة منزله خلال اقتحام مخيم الأمعري.

فيما اعتقل الشاب عيسى المعطي بعد مداهمة منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واعتقل الطالب في الثانوية العامة أحمد محمد أبو نفيسة بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب طوباس.

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