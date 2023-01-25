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مسيرة في جنين تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

الأربعاء 25 يناير 2023 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة في جنين تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا



جنين/سما/

 شاركت جماهير شعبنا في مخيم جنين، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وجريمة إعدام الشاب عارف عبد الناصر لحلوح (20 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية جيت شرق قلقيلية، واحتجاز جثمانه.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير في المخيم، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وأكد المشاركون أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة النضال حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبوا المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم بتوفير الحماية لشعبنا ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه يوميا، مشددين على الوحدة الوطنية والتي هي السلاح الأقوى لشعبنا في تصديه لعدوان الاحتلال.

#جنين

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