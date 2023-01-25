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العمل الحكومي تنعي رئيس بلدية دير البلح السابق سعيد نصار

الأربعاء 25 يناير 2023 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل الحكومي تنعي رئيس بلدية دير البلح السابق سعيد نصار



غزة/سما/

نعت متابعة العمل الحكومي بغزة، رئيس بلدية دير البلح السابق، القائد الوطني المرحوم بإذن الله: "سعيد نصار".

وتقدم في بيان النعي، رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نصار الكرام بهذا المصاب، وذلك بالأصالة عن نفسه ونيابة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، وكافة موظفي القطاع الحكومي.

وقال البيان: "لقد رسم الراحل بمسيرته المهنية والوظيفية لوحة مشهودة من البذل والعطاء في خدمة أهالي دير البلح خاصة وقطاع غزة عامة".

وأضاف: "لقد قدم في طريق التحرير تضحيات كبيرة وجاد بفلذة كبده الشهيد إيهاب، كما كان للفقيد اسهامات مجتمعية واضحة، فقد كان ساعيا للإصلاح بالخير بين الناس، وصاحب سيرة عطرة يشهد بها الجميع".

ويذكر أن المرحوم نصار قد وافته المنية مساء اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 64 عاماً إثر جلطة دماغية.


وهذا هو نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي متابعة العمل الحكومي 

القائد الوطني/ 

سعيد نصار "أبو أحمد "

رئيس بلدية دير البلح السابق

الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 64 عاماً إثر جلطة دماغية.

لقد رسم الراحل بمسيرته المهنية والوظيفية لوحة مشهودة من البذل والعطاء في خدمة أهالي دير البلح خاصة وقطاع غزة عامة، كما قدم في طريق التحرير تضحيات كبيرة وجاد بفلذة كبده الشهيد إيهاب، كما كان للفقيد اسهامات مجتمعية واضحة، فقد كان ساعيا للإصلاح بالخير بين الناس، وصاحب سيرة عطرة يشهد بها الجميع.

وإذ يتقدم رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس بالأصالة عن نفسه ونيابة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، وكافة موظفي القطاع الحكومي بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نصار الكرام بهذا المصاب؛ فإننا ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 25 يناير 2023م

#غزة

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