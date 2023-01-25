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محافظ جنين يدعو أصحاب المنشآت التجارية إلى إزالة العوائق والتعديات وتصويب أوضاعها

الأربعاء 25 يناير 2023 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يدعو أصحاب المنشآت التجارية إلى إزالة العوائق والتعديات وتصويب أوضاعها



جنين/سما/

 قال محافظ جنين أكرم الرجوب، إننا سنبدأ بمعالجة الظواهر السلبية والمعيقات الذاتية التي تؤثر على الحركة التجارية في المحافظة، بسبب إغلاق الشوارع بالبضاعة، وتراكم النفايات، وأزمات السير الخانقة.

ودعا الرجوب في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أصحاب المحلات والبسطات والأكشاك، إلى التعاون مع طواقم بلدية جنين، من أجل تصويب أوضاع المدينة وأسواقها، وإزالة العوائق والتعديات عن الأرصفة والشوارع، وبحد أقصى حتى مساء يوم الجمعة 27 الجاري، مؤكدا أنه لن يتم السماح باستمرار أي تجاوز بدءا من صباح يوم السبت. 

وأشار إلى أن النجاح في تنظيم الشوارع والأسواق سيسهل حركة التسوق للمواطنين والزوار، الأمر الذي يعود بالنفع على أصحاب المحال والمنشآت، ويحفظ أرزاق أصحاب البسطات الذين ستقوم البلدية بتوفير مواقع مناسبة لهم، سيتم  الإعلان عنها لاحقا.

#محافظ جنين

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