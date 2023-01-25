غزة: الطواقم الطبية تنجح في زراعة قوقعة لطفلين شقيقين

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن الفريق الطبي برئاسة د. محمد مراد، نجح في إجراء عملية زراعة قوقعة سمعية للطفل أحمد 7 أعوام ، بتمويل مِنَ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - الكويت، وتنفيذ جمعية إعمار للتنمية والتأهيل.

وذكرت الصحة، أن الطواقم الطبية المختصة بزراعة القوقعة أنهت عذابات ومعاناة الطفلين الشقيقين (احمد وغزل) ومنحتهما الامل من جديد ليسمع كل منهما الاخر وينعما بطفولتهما.

ويذكر انه قد تم إجراء عملية زراعة قوقعة للطفلة غزل "شقيقة أحمد"، البالغة من العمر 3 سنوات في وقتٍ سابق من هذا اليوم، وكانت العملية تحمل رقم 98.

وأشارت إلى أن إجمالي عمليات زراعة القوقعة السمعية التي أجراها الطاقم الطبي منذ توطين الخدمة بلغ 99 عملية ناجحة.