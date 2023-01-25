هبة الكرامة: السجن 10 شهور لشاب من طمرة

طمرة/سما/

فرضت محكمة الصلح في حيفا، الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 10 شهور وغرامة مالية على الشاب صافي ذياب (24 عاما) من مدينة طمرة على خلفية مشاركته في هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

كما قررت المحكمة حكما بالسجن لمدة 6 شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل.

وأدين الشاب صافي ذياب بـ"الإخلال بالنظام"، والمشاركة خلال أحداث هبة الكرامة وتحديدا خلال اندلاع المواجهات على مفرق مدينة طمرة.

وجاء في لائحة الاتهام أنه في يوم 11 أيار/ مايو 2021 وخلال إغلاق مفرق طمرة الرئيسي وإشعال الإطارات المطاطية، اندلعت مواجهات مع عناصر الشرطة.

وادعت الشرطة أن "الشاب ذياب أقدم على إلقاء الحجارة وإضرام النار في مفرق المدينة".

ومما يذكر أن الشرطة اعتقلت ذياب بعد مطاردته سيرا على الأقدام حوالي الساعة الحادية عشر ليلا من يوم 11 أيار/ مايو 2021، وذلك بعد الاعتداء عليه على يد عناصر الشرطة قبل اقتياده إلى التحقيق.

وفي السياق، يقضي أربعة معتقلين من طمرة محكوميات تتراوح بين 5 إلى 7 أعوام على خلفية الملاحقة السياسية التي تعرض لها الشبان العرب الذين شاركوا في أحداث "هبة الكرامة" ونسبت لهم الشرطة مزاعم بارتكاب مخالفات.

والشبان الذين صدرت بحقهم أحكام هم: محمّد هشام أبو رومي، وإبراهيم زيد مريح، محمد غانم أبو الهيجاء، فيما تتواصل محاكمة المعتقلين أحمد مريح ومصطفى عواد من خلال حبسهما المنزلي.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.