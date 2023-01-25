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مباحثات فلسطينية قطرية حول التنسيق المشترك

الأربعاء 25 يناير 2023 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات فلسطينية قطرية حول التنسيق المشترك



رام الله/سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية واستمرار التنسيق المشترك على كافة المستويات.


وقال الشيخ في تغريدة، إنه التقى في العاصمة القطرية الدوحة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وأوضح الشيخ أنه بحث مع وزير الخارجية “آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والتحديات الكبيرة التي تواجه الجميع، وضرورة استمرار التنسيق الثنائي على المستويات كافة وتكثيف التحرك المشترك”.

 

وأنهى الشيخ الأربعاء زيارة رسمية إلى الدوحة استمرت ليوم واحد، التقى خلالها مسؤولين قطريين.

#قطر #فلسطين #حسين الشيخ

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