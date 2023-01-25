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الاحتلال ينقل أربعة أسرى واستمرار استنفار أسرى الجهاد

الأربعاء 25 يناير 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل أربعة أسرى واستمرار استنفار أسرى الجهاد



القدس المحتلة/سما/

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء 25/1/2023، استمرار مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي بتنقلات الأسرى بين السجون، فيما يواصل أسرى الجهاد استنفارهم في السجون.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، أن مصلحة السجون نقلت أربعة أسرى من مساعدي أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى.

ويواصل أسرى الجهاد الإسلامي الاستنفار العام في كافة سجون الاحتلال بعد تنقل مصلحة السجون للأسرى، كان آخرهم بالأمس الأسير القائد زيد بسيسي أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الذي نقله إلى العزل الإنفرادي بسجن "جلبوع".

والأسرى هم:

الأسير المجاهد/ قصي ربيع محمد مرعي من مخيم جنين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن أيالون.

الأسير المجاهد/ علي محمد نظمي أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن أيالون.

الأسير المجاهد/ إياد إبراهيم حسن جرادات من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن ريمونيم.

والأسير المجاهد/ محمد محمود نظمي أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن رامون.

#اسرى نفق الحرية

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