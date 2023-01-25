حماس: هدم الاحتلال منازل المقاومين لن يزعزع دفاع شعبنا عن أرضه

غزة/سما/

أكدت حركة "حماس" أنّ هدم الاحتلال لمنازل شعبنا ومقاومينا الأبطال، والتي كان آخرها هدمه لمنزل ذوي الشهيد البطل عدي التميمي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة اليوم، جريمة حرب صهيونية.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة اليوم الأربعاء: "إن الجريمة لن تفلح في زعزعة إيمان شعبنا وإرادته في الرباط والدفاع عن أرضه حتى طرد الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كافّة".

وأضاف حمادة: "نشد على أيدي مقاومينا الأبطال الذين تصدّوا لقوات الاحتلال في شعفاط بالرصاص، ونؤكّد للاحتلال أن روح البطل عدي التميمي ستلاحقه في كل مكان من أرضنا المحتلة، وأن المقاومة ماضية نحو هدفها بكل ثبات".

وعبر عن فخره بشعبنا الذي يضرب أنبل النماذج بالتكاتف والتلاحم، خاصة مع ذوي الشهداء والعائلات التي يهدم الاحتلال بيوتها.

ودعا حمادة جماهير أمتنا العربية والإسلامية لدعم صمود أهلنا في القدس وعموم فلسطين المحتلة، الذين ينوبون عن الأمة جمعاء في حماية المسجد الأقصى المبارك من الهدم والتدنيس.