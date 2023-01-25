  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يزفّ بشرى سارة لمتابعي الرياضة

الأربعاء 25 يناير 2023 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يزفّ بشرى سارة لمتابعي الرياضة



غزة/سما/

زفّ عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الرياضية, بشرى سارة لعشاق الرياضة المحلية والعربية والعالمية في فلسطين.

وقال هنية إنه سيطلق قناتين جديدتين لأمواج خلال الشهرين القادمين, بجانب القناتين الموجودتين حاليا, مبينا أن الإعلان الرسمي عنهما سيكون في الحفل السنوي للمؤسسة المقرر مطلع فبراير المقبل.

 وذكر أنه يعمل جاهدا على وصول بث القنوات الرياضية إلى كل بيت فلسطيني, مؤكدا عودة بث الإذاعة من جديد, بعد توقفها الفترة الماضية.

يشار إلى أن قنوات أمواج الرياضية, الحل الوحيد للغزيين خاصة, لمشاهدة المباريات العالمية المشفرة, نظرا لارتفاع تكلفة الاشتراكات الرسمية.

#غزة #عبد السلام هنية

الأكثر قراءة اليوم

سكان غزة يتأثرون بمناورة "سنديان البازلت"

بن غفير: "حارس الأسوار2" على الأبواب

مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب

أولمرت: "البلطجية" يريدون تخليص نتنياهو من المحاكمة

ليبرمان يسخر من مشروع قانون يقضي بسك "بالله نثق" على العملة الإسرائيلية

موقع عبري: "انقلاب بنظام الحكم" في "إسرائيل"!

"الكنيست" يصادق على تمديد قانون"الأبارتهايد"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-25_15-03-10

شهيد برصاص الاحتلال في شعفاط

العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة

تحريض إسرائيلي متواصل على هدم "الخان الأحمر": "تجميد مزدوج.. خسارة مزدوجة"

photo_2023-01-25_14-40-48

محلل إسرائيلي بارز: هذا هو الصراع الحقيقي الذي يدور بين اليمين في "إسرائيل"

photo_2023-01-25_13-37-59

إصابة جندي إسرائيلي خلال المواجهات في شعفاط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم