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العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة

الأربعاء 25 يناير 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واستحضرت اللجنة ذكرى إجراء الانتخابات التشريعية كمحطة ديمقراطية في تاريخ شعبنا، داعية إلى ضرورة السعي الجاد وتهيئة الظروف لتمكين أبناء شعبنا من ممارسة هذا الحق الديمقراطي الطبيعي في مراحله: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمجالس المحلية.

وتوقفت اللجنة أمام ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة في الخان الأحمر، وتهديدها بهدم منازل في مناطق عدة بالقدس والضفة، داعية المجتمع الدولي للجم هذه الممارسات العدوانية المدانة ووقف هذه الاعتداءات على شعبنا.

وأدانت اللجنة واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، على يد أحد المتطرفين، رافضة هذا السلوك العنصري المتطرف، داعية إلى إتخاذ خطوات جدية لمنع مثل هذه التصرفات المرفوضة التي تؤجج العداء بين أصحاب الأديان المختلفة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجنتي: الشؤون الإدارية، والشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:
تمديد قرار صرف مبلغ شهري بقيمة ١٠٠ ألف شيقل، عبر وزارة التنمية الاجتماعية كمساعدات للشرائح المهمشة والضعيفة.

إيفاد خمسة منتسبين من وزارة الداخلية والأمن الوطني للالتحاق بدبلوم تخصصي في الدفاع المدني بدولة قطر الشقيقة.

صرف مبلغ مالي لتطوير مقر مكتب وزارة الخارجية.

تشكيل لجنة حكومية خاصة لمراجعة عقود إيجار أراضي المحررات.

إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "صمود" للتشغيل المؤقت للخريجين والعمال.

توفير خدمة تصوير الأشعة (CT) لصالح المستشفى الأوربي، بشكل عاجل.

اعتماد النظام الأساسي لبنك الوقف الفلسطيني، كشركة غير ربحية مسجلة بوزارة الاقتصاد وإعفائه من كافة الرسوم ومصاريف التأسيس.

#غزة

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